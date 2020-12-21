Rum kesiminden kritik İngiltere kararı

Rum Sağlık Bakanlığı İngiltere’den gelen herkes en az 7 gün karantinada kalacak. Bu kararı daha önce kuzeye geçeceğini bildiren ve Larnaka üzerinden adaya gelen Kıbrıslı Türkleri de kapsadığı öğrenildi. Karantina ücretleri Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından karşılanacak. En az 7 günün sonunda yapılacak PCR testinin ardından karantinadan çıkılabilecek.

Bu haberin ardından İngiltere’den Kıbrıs’a gelecek birçok Kıbrıslı Türk de uçuşlarını iptal ediyor.

Bilindiği üzere Türkiye dahil bir çok ülke İngiltere’de mutasyona uğrayan ve çok daha bulaşıcı olduğu kaydedilen yeni tür koronavirüs nedeniyle İngiltere’ye uçuşlarını durdurmuştu.