Rum Kilisesi eğitim alanına adım atmaya hazırlanıyor

Rum Başpiskopos İkinci Hrisostomos eğitim alanına adım atarak, kreşten ilkokula kadar okullar yapmak istediği bildirildi.

Alithia gazetesi Hrisostomos’un okullar kurma niyetinin ete kemiğe bürünmekte olduğunu yazdı.

Dün katıldığı bir programda konuşan Hrisostomos, “Kreşlerle başlıyoruz, iki yıla kadar ilkokul, altı yıla kadar da ortaokul ve lise yapacağız. Üniversite yapma olasılığımız da ihtimal dahilindedir” şekilde açıklamalarda bulundu.

Hedefinin gerçek eğitim vermek olduğunu söyleyen Hrisostomos, “Devlet okulları gerçek eğitim vermiyor mu?” sorusu üzerine de, hedefin, kilise okullarının sadece bilgi değil, ahlak da vermesi olduğunu söyledi.

Bunun çocuklardan başlamasını istediklerini ifade eden Hrisostomos, “Bir insanı ilk iki, üç yaşından almazsan onu değiştiremezsin. Kilisenin halkımızı eğitmeye cesaret etmesi gerekir” dedi.

Başpiskoposluğun işe üç kreşle başladığını, Ocak ayında bir kreşin daha ekleneceğini belirten Hrisostomos, hedefin, iki yıla kadar bu sayının 10’a yükseltilmesi olduğunu ifade etti.

Hrisostomos, çocukların şimdi olduğu gibi küçük şiirler ve hikayeler değil, özellikle davranış şekillerini, ailelerine saygı duymayı, küfür etmemeyi ve bugün toplumda eksik olanları öğreneceklerini söyledi.

EĞİTİM BAKANLIĞI KREŞ DEĞİL, ÇOCUK BAKIM MERKEZİ DİYOR

Öte yandan gazetenin konuyla ilgili iletişime geçtiği Rum Eğitim Bakanlığı, Başpiskopos’un bahsettiğinin kreşler değil, sadece Çalışma Bakanlığı’nın iznini gerektiren çocuk bakım merkezleri olduğunu belirttiği kaydedildi.

HRİSOSTOMOS KIBRIS SORUNUNA DA DEĞİNDİ

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Hrisostomos, “Anlaştıklarımız halktan geçmiyor” şeklinde konuşarak, örneğin, eğer dönüşümlü başkanlığın olduğu bir plan getirilirse, halkın bunu reddedeceğini savundu.

Halkın tüm yerleşiklerin kalmasını değil, sadece Kıbrıslı Türklerle evlenenlerin kalmasını kabul edeceğini iddia eden Hrisostomos, “Yapmamız gereken şey, Genel Sekretere giderek hata yaptığımızı söylemektir” dedi.

Kıbrıs sorununun başka bir zemin üzerine konması gerektiğinden de söz eden Hrisostomos, işleyecek doğru bir federasyon istediklerini savundu.

SEÇİMLER

Hrisostomos, Başkanlık seçimleri konusunda ise herhangi bir adayın yanında yer alma niyetinin olmadığını dile getirdi.

Halka ne yapacağını söylemesinin akıllıca olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Hrisostomos, 2013 yılında yaptığı gibi yine Nikos Anastasiadis’i mi destekleyeceğinin sorulması üzerine ise, 5 yıl önce hiç kimseyi desteklemediğini belirtti.

O zaman sağ ve sol olmak üzere iki safın olduğunu söyleyen Hrisostomos, bugün durumun değiştiğini ifade etti.

2013 yılında sandığa gitmediğini de açıklayan Hrisostomos, 2018 yılında da aynısı yapabileceğini belirtti.