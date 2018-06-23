Rum Kooperatif Bankası, takipte kredisi olan müşterilerin hesaplarını bloke etti

Rum Kooperatif Bankasının, dünden itibaren, takipte kredisi olan müşterilerinin mevduat hesaplarını bloke ederek, bunlar aleyhinde yeni bir önlem uygulamaya koyduğunu yazan Haravgi gazetesi, bu önlemin bir yandan yatırım muhafaza edip, buna paralel olarak da kredi borcu olan müşterilerle alakalık olduğunu belirtti.

Blokenin, borçlunun yatırımlarının tümüyle alakalı olmadığını ve bunun 2 bin 500 Euro üzerindeki miktarlarla alakalı olduğunu kaydeden gazete, bir banka yetkilisinin gazeteye, bu önlemin Kooperatif Bankası müşterilerinin yalnızca yüzde 0,1’ini etkilediğini söylediğini de ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Rum tarafındaki “Kıbrıs Bankasının”, yaklaşık 4 milyar Euro tutarındaki batık krediyi satmaya hazırlandığını yazdı.

Elde edinilen bilgilere göre, yatırımcılarla istişarelerin son aşamada olduğunu kaydeden gazete, satış işleminin, ipotekli malların satışıyla ilgili yasaların netleşmesinin ardından gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Bu yasaların, satış fiyatını belirleyeceğini de kaydeden gazete, öte yandan bankanın ilk üç aylık sonuçlarına göre, batık kredilerin oranının 8,35 milyar Euro’ya ulaştığını, bunların 4,77 milyar Euro’sunun işletmeler, 3,33 milyar Euro’sunun ise hane halklarıyla ilgili olduğunu aktardı.

Gazete, bankanın satmaya hazırlandığı paketin, özellikle işletmelerin kredilerini kapsadığını ekledi.