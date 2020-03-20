Nikos Anastasiades başkanlığında, corona virüs salgınıyla ilgili olarak uzmanlarla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Başkanlık sarayından yapılan basın açıklamasına göre saat 103.30 da Başkanlık Sarayı’nda başlayan toplantıya, Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalık ve tıp ekibi katılıyor.
Rum lider, uzmanlarla bir araya geldi
Rum Lider Nikos Anastasiades, corona virüsle ilgili Rum Sağlık Bakanı ve uzmanlarla toplantı yapıyor
20 Mart 2020 Cuma 14:39
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Gecikdiniz rum tarafı egolarınızdan önünüzü zor görüyorsunuz.2020 oldu hala daha klise kafasıynan yaşarsınız.Bu zarar büyük olacak kktc zararı en çok gören yerlerden biri olacak.tcden rumdan insanlar gelmezse bu film ekim 2020de çok kötü biter.Üretmeyen bir toplumuz sadece üniversitw ve casino sektörü ile ekmek dönüyor gerisi yan kuruluşlar işimiz zordur benim görüşüm.teşekkürler