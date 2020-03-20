Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Rum lider, uzmanlarla bir araya geldi

Rum Lider Nikos Anastasiades, corona virüsle ilgili Rum Sağlık Bakanı ve uzmanlarla toplantı yapıyor

20 Mart 2020 Cuma 14:39
967 Okunma
Rum lider, uzmanlarla bir araya geldi

Nikos Anastasiades başkanlığında, corona virüs salgınıyla ilgili olarak uzmanlarla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Başkanlık sarayından yapılan basın açıklamasına göre saat 103.30 da Başkanlık Sarayı’nda başlayan toplantıya, Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalık ve tıp ekibi katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeki bey 2020-03-20 16:17:49

Gecikdiniz rum tarafı egolarınızdan önünüzü zor görüyorsunuz.2020 oldu hala daha klise kafasıynan yaşarsınız.Bu zarar büyük olacak kktc zararı en çok gören yerlerden biri olacak.tcden rumdan insanlar gelmezse bu film ekim 2020de çok kötü biter.Üretmeyen bir toplumuz sadece üniversitw ve casino sektörü ile ekmek dönüyor gerisi yan kuruluşlar işimiz zordur benim görüşüm.teşekkürler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 75’e ulaştı!
Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 75’e ulaştı!
Güney’de 30 polis memuru karantinada
Güney’de 30 polis memuru karantinada
Mültecilere Korona engeli
Mültecilere Korona engeli
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim