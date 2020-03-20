Rum lider, uzmanlarla bir araya geldi

Nikos Anastasiades başkanlığında, corona virüs salgınıyla ilgili olarak uzmanlarla bir toplantı gerçekleştiriliyor. Başkanlık sarayından yapılan basın açıklamasına göre saat 103.30 da Başkanlık Sarayı’nda başlayan toplantıya, Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalık ve tıp ekibi katılıyor.