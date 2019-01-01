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Rum Lider yeni yıl mesajında Kıbrıs konusuna da değindi

01 Ocak 2019 Salı 17:37
Rum Lider yeni yıl mesajında Kıbrıs konusuna da değindi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Kıbrıs sorununa garantilerden, müdahale hakkından ve asker varlığından kurtulmuş, gerçekten bağımsız ve egemen bir devlet kuracak bir çözüm istediğini” söyledi.

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Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Halkın özgür, yeniden birleşmiş vatan, istikrarı, insan haklarını, barışı ve refahı garanti edecek bir devlet beklentilerinin gerçekleşmesi” dileğinde bulundu.
“Kıbrısımıza barış ve istikrar getirecek bir çözümü gündeme getirmek maksadıyla yaratıcı bir diyaloğun yeniden başlamasına olanak tanıyacak referans şartlarını oluşturmak için BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Jane Holl Lute ile işbirliği yapıyoruz” diyen Anastasiadis, arzu ettiği çözüme de açıklık getirdi.

Aanstasiadis “Uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği ilke ve değerlerine dayalı, garantilerden, müdahale hakkından ve asker varlığından kurtulmuş, gerçekten bağımsız ve egemen bir devleti gündeme getirecek bir çözüm istiyoruz. Siyasi eşitliğe saygının, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için belirgin olumsuz etkileri olacak işleyemez bir oluşum kurulmasını gündeme getirmeyeceği bir çözüm. İstenmesi gereken, çözümün sürekli barış ve istikrar sağlamasıdır, bu da ancak gerek iki toplumun gerekse vatandaşların tamamının haklarına karşılıklı saygı ile mümkün olur.” Dedi.

Harcamakta oldukları yeni çabada “normal, işleyebilir ve Avrupa kurumlarıyla uyumlu bir federal devletin ana bileşenlerini teşkil edenler üzerinde kat’i tutarlılık ve cesaret” gerektirdiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere hitaben de “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın, parlak bir ortak geleceğin tek kesin perspektifinin mevcut duruma ve yarattığı belirsizliğe son vermesi olduğunu anlamalarını dilerim” dedi.

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Rum Lider
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