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Rum Meclisi’ndeki Komitelerin Paylaşımı İçin Kavga Devam Ediyor

 Rum Meclisi’ndeki komitelerin paylaşımı için siyasi partiler arasındaki kavganın devam ettiği bildirildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 11:15
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Rum Meclisi’ndeki Komitelerin Paylaşımı İçin Kavga Devam Ediyor

Alithia gazetesi “AKEL ELAM’ın Başkanlığıyla İlgili Ne Oyunlar Oynuyor… Meclis Komiteleri İçin Büyük Çatışma” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, 16 Meclis komitesi için verilen savaşın bugün zirveye ulaşacağını kaydederken, kavganın esas sebebinin, komite dağılımının nasıl yapılacağı ve AKEL her koşulda reddederken, ELAM’a komite başkanlığının nasıl verileceği olduğunu yazdı.

Gazete, AKEL’in komitelerin üç büyük parti arasında bölüştürülmesini ve kendine verilecek komiteleri başka partiye vermeyi istediğini; hatta kendisindeki komitelerden birini, ELAM’dan daha az oy alan Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’ne vermeyi planladığını belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Meclis’teki küçük partilerin komite başkanlığı alması gerektiğini savunduğunu yazan gazete, DİKO’nun da AKEL’in komitelerin üç büyük partiye verilmesi talebini reddettiğini ve DİSİ ile aynı fikirde olduğunu kaydetti.

Haberde, DİSİ’nin hukuk, ticaret, eğitim, sağlık, ekonomi ve kurumlar komitesine, DİKO’nun ekonomi, denetim, ulaştırma, içişleri ve kurumlar komitesine, AKEL’in içişleri, tarım, göçmenler, çalışma ve insan hakları, EDEK’in savunma, DİPA’nın çalışma veya dışişleri, Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi ile ELAM’ın da çevre ve tarım komitesine talip olduğu ifade edildi.

Gazete, siyasi partilerin bugün kritik bir toplantı yapacaklarını ve sonuca ulaşılmazsa, öğleden sonra Meclis’te görüşme yapılacağını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Rum MeclisiAkelELAM
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