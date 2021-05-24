Rum Merkez Bankası: “Durum sürdürülebilir ama…”

Politis’in “Durum Sürdürülebilir, Ama…” başlıklı haberine göre, Rum Merkez Bankası’nın, kısa süre önce yayımlanan 2020 Finansal İstikrar Raporu’nda, durumun şimdilik sürdürülebilir olduğu fakat ahlaki risk ve batık kredilerde artış olmasından kaygı belirtilmekle birlikte her şeyin, önümüzdeki kısa dönemde Rum ekonomisinin ekonomik kurtarma sürecine bağlı olacağı sonucuna yer verildi.

Sözü edilen raporda, pandemi krizi nedeniyle Rum yönetiminin Kasım 2020 itibarıyla yaklaşık 56 bin hane halkı ve esnafın toplam 11 milyar 700 milyon Euro tutarındaki kredi taksitini dondurduğu hatırlatıldı. Bu meblağın bankacılık sistemindeki toplam kredi miktarının yüzde 40’ına denk geldiği, taksiti dondurulmuş kredilerin 11 milyar Euro’luk bölümünün bankacılık sisteminde işlem gören (taksitleri düzenli ödenmekte olan) toplam kredilerin yüzde 47’sine denk geldiği kaydedildi.

Taksit ödemeleri dondurulmuş statüsündeki hane halkına ait kredi miktarı 4 milyar 300 Milyon, esnafa-yatırımcıya ait kredi miktarı da 6 milyar 900 milyon Euro. Taksit ödemeleri dondurulmuş esnaf-yatırımcıların yüzde 27’si konaklama, yüzde 18’i gayrı menkul yönetimi, yüzde 17’si inşaat, yüzde 15’i toptan ve perakende sektöründen.

Öte yandan Haravgi ise Merkez Bankası’nın, Rum yönetimince uygulanan bütçe önlemlerinin, ekonomik faaliyetin kurtarılmasından ve yatırımcının kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasından önce kaldırılması halinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin topluca iflas edebileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekti.