Rum Merkezî Cezaevinde İmam Nikâhı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Cezaevinden yapılan açıklamaya dayanarak, daha önce de pek çok Ortodoks, Katolik, Evangelist düğün ve vaftiz törenleri gerçekleştirildiği, inanç ayrımı yapılmadığı, dün de ilk kez “geleneksel Müslüman nikâhı kıyıldığını” yazdı.

Cezaevi, nikah töreninin çeşitli aşamalarını yansıtan video ve fotoğrafları da basına dağıttı.