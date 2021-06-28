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Rum Merkezî Cezaevinde İmam Nikâhı

 Rum Merkezî Cezaevi’nde ilk kez imam nikâhı kıyıldığı, nikâha, uyruğu belirtilmeyen tutuklu damadın ve eşinin yakınlarının da katıldığı bildirildi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:44
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Rum Merkezî Cezaevinde İmam Nikâhı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Cezaevinden yapılan açıklamaya dayanarak, daha önce de pek çok Ortodoks, Katolik, Evangelist düğün ve vaftiz törenleri gerçekleştirildiği, inanç ayrımı yapılmadığı, dün de ilk kez “geleneksel Müslüman nikâhı kıyıldığını” yazdı.
Cezaevi, nikah töreninin çeşitli aşamalarını yansıtan video ve fotoğrafları da basına dağıttı. 

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