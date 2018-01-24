Rum Merkezi Cezaevi'nde '668 hükümlü ve tutuklu' var

Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde 2016 yılında 668 hükümlü ve tutuklu bulunduğu; en kalabalık yılın 2012 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevindeki, sayıları, kişilerin kökeni, cinsiyeti ve diğer kategorilerdeki verileri yayımladı.

2016 yılında cezaevinde 668 kişinin bulunduğunu kaydeden gazete, yıllara göre rakamları şöyle sıraladı:

“2015’te 596, 2014’te 537, 2013’te 592, 2012’de 694, 2011’de 634, 2010’da 637, 2009’da 670, 2008’de 646 ve 2007’de yine 646 kişi.”

2016 yılında cezaevindekilerin 614’ünün erkek, 54’ünün de kadın olduğunu kaydeden gazete, aynı yılda “Kıbrıslı” mahkumların sayısının 287 erkek ve 14 kadın, yabancı uyrukluların da 154 erkek ve 16 kadından oluştuğunu belirtti.

Gazete, cinsel suçlardan en çok mahkumun olduğu yılın, 40 kişiyle 2015 yılı olduğunu belirtti.

Gazete, 2007 yılından bu yana cezaevine en az girişin yılın 2016 yılı (759 kişi), en fazla girişin de 2012 yılında (1491 kişi) olduğunu aktardı.