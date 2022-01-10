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Rum Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı

Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağış ve fırtına öngörüsüyle yarın sabah 10.00’a kadar geçerli olacak turuncu uyarı yayınladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 16:04
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Rum Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı
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Daireden yapılan açıklamada, alçak kesimlerde yer yer 85-110 mm yağış, yüksek kesimlerde ise dolu ve kar yağmasının beklendiği kaydedildi. Trodos Dağları’ndaki kar kalınlığının ise 12 cm olduğu açıklandı.

Rum Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre bu akşam birçok bölgede yoğun yağış ve fırtına bekleniyor. Bazı bölgelerde ise dolu öngörülüyor.

Olumsuz koşulların daha fazla adanın batısında ve dağlık bölgede etkili olması; rüzgarın da güneybatı ve batı yönlerden 4 ila 5 bofor, denizlerde ise 6 bofor kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Bölgesel yağışlar ve fırtınanın yarın sabah yine etkili olması, Trodos’daki kar yağışının ise devam etmesi öngörülüyor.

Bu akşam iç kesimlerde 9, sahillerde 13 derece olacak hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde 16, sahillerde de 17 dereceyi bulacak.

Limasol’a bağlı Evdim-Pissuri köyleri arasındaki yolun, bölgedeki derenin taşması nedeniyle trafiğe kapatıldığınu duyuran polis, yoğun yağış nedeniyle öğle saatlerinde “Kakoracias ormanı” mevkiinde yola taşların düştüğü ve yolun tehlikeli olduğu; Baf-Limasol otoyolunda da su birikintileri oluştuğu ve yolun kayganlaştığı uyarısında bulundu.

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