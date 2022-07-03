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Rum milletvekilleri Frankfurt Havalimanı’nda mahsur kaldı

AGİT toplantısına katılmak üzere Birmingham’a gitmesi gereken Rum Milletvekilleri İrini Haralambidu, Hristos Senekis ve Kiriakos Hacıyannis ile iki meclis çalışanının, Avrupa ülkeleri ve ABD havalimanlarında çeşitli nedenlerle yaşanan kaos nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda mahsur kaldıkları bildirildi.

03 Temmuz 2022 Pazar 13:16
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Rum milletvekilleri Frankfurt Havalimanı’nda mahsur kaldı
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Alithia gazetesi, üç milletvekili ile iki meclis çalışanının, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle cuma günkü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısını kaçırdıkları gibi, uçuşu gerçekleştirecek olan Lufthansa Havayolları’ndan hiçbir bilgi veya yardım alamadıklarını yazdı.

Gazete, cuma günkü uçuşun iptal edilmesinin ardından Cumartesi sabah 05.00’da Frankfurt’tan Birmingham’a yeni bir uçuş ayarlandığını; ancak son dakika bu uçuşun da iptal edildiğini ve bir sonraki uçuşun dün saat 16.00’a ayarlandığını ve bu uçuşun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden kimsenin emin olamadığını kaydetti.

Milletvekilleri ile meclis çalışanlarının 30 saatten fazla bir süreyle aynı kıyafetler içerisinde, bagajları olmadan beklediklerini belirten gazete, havalimanında çalışan bir Yunana rastlayan heyetin, bu kişi tarafından bagajların olduğu bölüme götürüldüklerini ve orada da 60 binden fazla bagajın üst üste yığılı olduğu bir manzarayla karşılaştıklarını yazdı.

AGİT toplantısının dün başladığını ve çarşamba günü sona ereceğini kaydeden gazete, Haralambidu’nun AGİT temsilciliği için yapılacak seçimde aday olduğunu ve seçilebilmesi için heyetin bir an önce Birmingham’a varması gerektiğini belirtti.

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