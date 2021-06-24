Fileleftheros gazetesi, motosikletlilerin “Maheras” (Makheras), Yunan Askeri Mezarlığı ve hapishanelerde gömülü olan EOKA mezarlarından toprak taşıyarak Makedonya, Trakya, Epir, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit’te motor süreceklerini yazdı.
Haberde, konvoyun 1 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’da sona ereceği kaydedildi.
Rum Motosikletliler İsaak-Solomu İçin Yunanistan’da Konvoy Düzenleyecek
Rum motosikletlilerin, Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Yunanistan’da konvoy düzenleyeceği bildirildi.
24 Haziran 2021 Perşembe 11:28
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Fileleftheros gazetesi, motosikletlilerin “Maheras” (Makheras), Yunan Askeri Mezarlığı ve hapishanelerde gömülü olan EOKA mezarlarından toprak taşıyarak Makedonya, Trakya, Epir, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit’te motor süreceklerini yazdı.