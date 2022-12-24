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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna Baf Metropoliti Yeorgios seçildi

Rum Ortodoks Kilisesi’nin II. Hrisostomos’un ölümüyle boşalan Başpiskoposluk makamına Baf Metropoliti Yeorgios seçildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:28
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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğuna Baf Metropoliti Yeorgios seçildi



Rum radyosu ve diğer bütün haber kanallarına göre, Başpiskoposluk içerisindeki Apostol Barnabas şapelinde düzenlenen sabah ayininin ardından toplanan 16 üyeli Sen Sinod Meclisi’nde 11 oy alan Yeorgios yeni Başpiskopos oldu.

Oylamanın ardından eski Ayiu Yoanni Katedraline geçen metropolit ve piskoposlar Sen Sinod tutanaklarına imza atmasının ardından Baf Metropoliti Yeorgios’un “Yeni Jüstinyen ve Kıbrıs Başpiskoposu” olarak Başpiskoposluğa seçilme kararın okundu.

Yeorgios’un taç giyme töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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