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Rum Parlamentosu PKK'ya desteğini yineledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yaşayan PKK-YPG sempatizanları Lefkoşa'nın Güney'inde yürüyüş düzenledi.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:07
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Rum Parlamentosu PKK'ya desteğini yineledi
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Haravgi gazetesinin haberine göre; Güney Kıbrıs rum Yönetimi'nin barındırdığı PKK terör örgütü sempatizanlarının örgütlü olduğu grup "Kürt Kültür Merkezi" adı altında örgütlenerek , “Türkiye’nin Kürdistan’a karşı saldırıları ve PKK’nin NATO zirvesinde terör örgütü olarak nitelendirilmesini” protesto etti.

Habere göre protesto yürüyüş Rum İçişleri Bakanlığı önünden başlayarak Rum Parlamentosunun önünde son buldu.

PKK sempatizanlarını ve terör faaliyetlerini destekleyen grubu Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu adında kabul eden Meclis Genel Müdürü Tasula İeronomidi, kabul etti. Tererö örgütü sempaztizanlarının taleplerine destek ve dayanışma belirtti.

Son Güncelleme: 01.07.2022 11:22
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