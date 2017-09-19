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Rum Polis Genel Müdürü Çin'e gidiyor

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, 86’ıncı Interpol Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti’ne gideceği belirtildi.

19 Eylül 2017 Salı 11:29
Rum Polis Genel Müdürü Çin'e gidiyor

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, 86’ıncı Interpol Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti’ne gideceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, Çin’de 26-29 Eylül’de gerçekleştirilecek olan, 86’ncı Interpol Genel Kurulu’na katılacağını yazdı.

Habere göre Hrisostomu, Çin’e yapacağı ziyaret nedeniyle dün Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Huang Xingyuan ile bir araya geldi.

Görüşmede her iki tarafın ilgi alanına giren konular ele alındı.

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