Rum Polis Müdürü Mihalidis: Olayı araştırıyoruz

Rum Polis Gelen Müdürü Kipros Mihalidis, aşırı sağcı ELAM örgütünün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirdiği gösteride KKTC bayrağı yakılması olayının araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Aralarında Fileleftheros’un da bulunduğu Rum haber kaynakları, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in dün Lefkoşa’daki Polis Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında yöneltilen bir soruya karşılık KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

Mihailidis, “olayın ciddi bir olay olduğunu ve titizlikle araştırılacağını” belirtirken, “araştırmanın sonucu göreceğiz” şeklinde konuştu.

(BRT)