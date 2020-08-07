Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

Rum Polisi Beyrut’taki ‘yüzen bomba’ lakaplı geminin sahibini sorguladı

Beyrut’ta meydana gelen patlamada amonyum nitrat deposunun bulunduğu, ‘yüzen bomba’ lakaplı geminin sahibi Limasol’da bulunarak sorgulandı.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:21
789 Okunma
Rum Polisi Beyrut’taki ‘yüzen bomba’ lakaplı geminin sahibini sorguladı

Beyrut'ta, geçtiğimiz gün, meydana gelen ölümcül patlamada amonyum nitrat deposunun bulunduğu Rhosus adlı geminin sahibi Rus iş adamı Igor Grechushkin, Güney Kıbrıslı yetkililer tarafından Perşembe öğleden sonra Limasol'da bulundu.

Rum Polis Sözcüsünden aktarılan bilgiye göre, şu anda Limasol'da yaşadığı bildirilen Rus işadamı Interpol'ün isteği üzerine bulunduğunu belirtti.

Sözcü ayrıca, "Kendisi, soruşturma kapsamında sorulan sorulara zorluk çıkarmadan yanıt verdi" dedi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, hem yurtiçinde hem de yurtdışında basında çıkan haberlere yanıt vererek Rus armatörün Kıbrıs pasaportu olmadığını aktardı.

Beyrut liman patlamasına ilişkin ilk araştırmalar, 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamaya neden olan yüksek derecede patlayıcı maddelerin depolanması konusundaki eylemsizlik ve ihmalin yıllarca sürdüğünü gösteriyor.

Perşembe günü Lübnanlı yetkililer, başkenti sarsan Beyrut liman deposunda meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 16 kişiyi de gözaltına aldı.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR

Anahtar Kelimeler:
BeyrutPatlamaRum Polisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı
Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı
Güney'de 13 yeni vaka
Güney'de 13 yeni vaka
Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi
Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim