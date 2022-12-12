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Rum polisi cinayet girişimi zanlısını bulmak için yardım istedi

Zanlının KKTC’ye kaçmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:17
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Rum polisi cinayet girişimi zanlısını bulmak için yardım istedi



Rum polisi, geçen Pazar günü Oroklini’de çalıntı askerî tüfek kullanılarak gerçekleştirilen cinayet girişimi zanlılarından Andreas Hristu’yu (35) bulmak için halktan yardım istedi.

Zanlının KKTC’ye kaçmış olması ihtimali üzerinde de duruluyor.

Alithia ve diğer gazetelere göre ailesinin, Salı günü kayıp olduğu ihbarında bulunduğu Hristu’nun KKTC’ye kaçmış olması ihtimali üzerinde de duran Rum polisi, aldığı ifadelere dayanarak, bir suç faaliyetine kurban gitmiş olabileceği inancıyla araştırmalarını, cinayet girişiminde kullanılan aracın bulunduğu Vrisulles ve civarında yoğunlaştırdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCinayetZanlıKKTC
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