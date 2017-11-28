Rum polisi 'Ecevit' lakaplı KKTC'de yaşayan hırsızı yakaladı

Habere göre, genellikle karşılıksız veya çalıntı çeklerle elektronik eşya alan ve hakkında 30’dan fazla suç dosyası bulunan Rum, arandığı 2006’dan beri yurt dışında yaşadığı yönünde ifade verdi. Rum polisi, “Ecevit”in Güney Kıbrıs’ın her yerinden çaldıklarını yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirdiği ve arandığı dönemde de KKTC’de yaşadığına inanıyor.