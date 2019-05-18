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Rum Polisi Eski Genel Müdürünün Görevinden Ayrılması

Korumayla mı ayrıldı sorusu gündemde

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:40
Rum Polisi Eski Genel Müdürünün Görevinden Ayrılması
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 Rum tarafında meydana gelen ve toplumu sarsan seri cinayet olayının ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından görevden alınan Rum Polisi eski Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu’nun, görevinden korumalarıyla birlikte ayrılıp ayrılmadığına dair sorular gündemde.

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Hrisostomu’nun görevinden 4 polis memuru korumasıyla ayrıldığının “görüldüğünü” yazan Fileleftheros gazetesi, AKEL milletvekillerinden İrini Haralambudu’nun Adalet Bakanı ve Polis Genel Müdürü’ne yönelik mektubuyla, konu hakkında izahat istediğini yazdı.

Gazeteye göre, Haralambidu, “Hrisostomu’nun polis korumasına sahip olup olmadığı ve eğer sahipse, Bakanlar Kurulu’nun bunu onaylayıp onaylamadığı, aynı zamanda bu onayın ne zaman ve hangi gerekçeyle verildiği konusunda bilgilendirilmek istediğini” belirtti.

Haralambidu, diğer eski Polis Genel Müdürlerinin de görevden alınmaları, istifa etmeleri veya emekli olmalarının ardından, korumaları olup olmadığı konusunda bilgilendirilmek istediğini de ekledi.

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Güney KıbrısRum PolisiEski Genel MüdürGörevHaber
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