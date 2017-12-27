Rum polisi Fedonos’un iddialarını reddetti

Rum polisi, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un annesinin aracına bomba konması olayında polisin parmağı olduğu iddiasını reddetti.

Politis gazetesi, Fedonos’un önceki gün yaptığı açıklamalarda, Rum polisinin, bomba konduğu sırada, etrafta bulunan kapalı devre kamera sistemlerinin kapatılmasına yardımcı olduğu iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum polisi, olayı büyük bir ciddiyetle ve tarafsızlıkla araştırmakta olduklarını belirtirken, Fedonas’ın iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

