Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Rum polisi silah taşıyan 2 kişi tutukladı

Rum polisinin iki ayrı olayda, aracında G 3 askeri tüfek ve 200 mermi bulunduran 22 yaşındaki bir genç ile evinde hava tabancası bulunduran 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:08
Rum polisi silah taşıyan 2 kişi tutukladı

Rum polisinin iki ayrı olayda, aracında G 3 askeri tüfek ve 200 mermi bulunduran 22 yaşındaki bir genç ile evinde hava tabancası bulunduran 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum polisi, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde şüpheli şekilde dolaşan 22 yaşındaki gencin aracında yaptığı aramada 1 adet G 3 askeri tüfek, 200 mermi ve aralarında bir adet lazer, sopa, askeri süngü, yün maske gibi eşyalar da  tespit ettiğini yazdı.

Habere göre diğer olayda ise polis,  Güney Lefkoşa’da ikamet etmekte olan 52 yaşındaki bir kişinin evinde ise bir adet hava tabancası, bir adet askeri sis bombası, bir şok cihazı, bir çift kelepçe, susturucu, paintball tabancası ve 21 patlangaç  buldu. 

banner39
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi 52 yaşındaki kişi için 2 gün tutukluluk emri verdi. 

BAF’TA TUTUKLAMA 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum polisinin, aracında patlayıcı ve çeşitli cisimler bulunduran Baf sakini 32 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı. 

Habere göre 32 yaşındaki kişinin aracında kısa namlulu av tüfeği, çok sayıda mermi, barut dolu metal boru tespit edildi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı gazeteciler baskılar sonucu istifasını sundu ancak kabul edilmedi
Bazı gazeteciler baskılar sonucu istifasını sundu ancak kabul edilmedi
Güney Kıbrıs’a mülteci akışında %40 oranında artış
Güney Kıbrıs’a mülteci akışında %40 oranında artış
Şilluris arabulucu oldu Kürt aile eylemine ara verdi
Şilluris arabulucu oldu Kürt aile eylemine ara verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim