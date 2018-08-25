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Rum polisi Tatlısu’da tutuklanan 4 kişi hakkında bilgi talep etti

Rum polisi, Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı bulundurmaktan tutuklanan 4 kişinin Ernesto Leonidi (47) cinayetiyle ilgisini araştırıyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:21
Rum polisi Tatlısu’da tutuklanan 4 kişi hakkında bilgi talep etti

Alihtia’nın haberine göre, Rum polisi, yakalanan kişilerin Şubat 2018’de Yermasoya’da bir lokantada vurularak öldürülen Leonidi’nin katil zanlıları olduklarına dair Kıbrıs Türk basınındaki haberler üzerine Suç ve Cezai Konularla ilgili İki Toplumlu Teknik Komite’den bilgi talep etti. 

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Rum PolisiTatlısuTutuklamaBilgiTalepGündemKıbrıs
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