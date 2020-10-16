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Rum Polisi Uyuşturucudan Tutuklandı

Lefkoşa Rum Polisi Trafik Şubesi’nin “Z Gücü” olarak anılan motosikletli ekibinden bir polis memuru, üniforması üzerindeyken uyuşturucu nakliyesi yaparken tutuklandı.

16 Ekim 2020 Cuma 11:28
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Rum Polisi Uyuşturucudan Tutuklandı

Lefkoşa Rum Polisi Trafik Şubesi’nin “Z Gücü” olarak anılan motosikletli ekibinden bir polis memuru, üniforması üzerindeyken uyuşturucu nakliyesi yaparken tutuklandı. 

Politis’in haberine göre polis memuru, Çarşamba günü öğleden sonra evine gittikten sonra kendi özel aracıyla dışarı çıkınca Narkotik Şube’den meslektaşları tarafından suçüstü tutuklandı.

Üzerinde üniforması bulunan memurun tasarrufunda toplam 3 naylon poşet içerisinde 84 gram ağırlığında hintkeneviri bitkisi ile 945 Euro nakit para bulundu. Uyuşturucu ticareti ve nakliyesi ile suçlanan polis memuru hakkında disiplin soruşturması da başlatıldı ve açığa alındı. 

Polisin evinde yapılan aramada 28 gram hintkeneviri, 2 bin 700 Euro nakit para ve hassas terazi bulundu, 26 yaşındaki ev sahibi de tutuklandı. Rum polisi, ev sahibinin, tutuklanan polis memurunun tedarikçisi mi müşterisi mi olduğunu araştırıyor. 

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