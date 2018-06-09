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Rum polisi, yıllardır aradığı Tasos Spillidis’i tutukladı

Tasos Spillidis’i dün Metehan kara sınır kapısından Güney’e geçtikten sonra operasyonla yakaladığı belirtildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:39
Rum polisi, yıllardır aradığı Tasos Spillidis’i tutukladı

Rum polisinin, iddia makamı tanığı olarak kullandıktan sonra para vererek yurtdışına kaçırdığı, ancak adı çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle aramakta olduğu Tasos Spillidis’i dün Metehan kara sınır kapısından Güney’e geçtikten sonra operasyonla yakaladığı belirtildi.

Politis’in haberine göre, son yıllarda daimi olarak Bulgaristan’da ikamet eden ve birkaç kez Ercan Havaalanı üzerinden Ada’ya ve Güney’e gittiği Rum polisi tarafından bilinen Spillidis, dün sabah 04.00’te Metahan Kara Sınır Kapısı’ndan Güney’e geçiş yaptı. Polis, Rum sınır kontrol noktasından geçtiği anda takibe aldığı Spillidis’i Limasol’daki evinde saat 05.30’da tutukladı.

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Operasyon kapsamında, Spillidis’in evi önünde nöbet tutan iki de Bulgar koruması, izinsiz telsiz taşımak suçlamasıyla tutuklandı. Spillidis’in evinde bulunan ve kaynağını izah edemediği 32 bin Euro nakit paraya el konuldu. Spillidis’in üzerinde, korumaları ile iletişim kurduğu bir telsiz ve tasarrufunda da bir akrabası üzerine kayıtlı bir de bir av tüfeği bulan polis, evin dışına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına da el koydu. 

Gazeteye göre, 49 yaşındaki Tasos Spillidis; Rum polisini, çetelerin insan kaçakçılığı piyasasına ve gelirine hakim olmak için savaştığı 90’lı yıllardan beridir meşgul ediyor. Spillidis, Andros Aeroporos’u Andonis Fanieros’u öldürmesi için motosikleti ile Larnaka’ya götürdüğünü itiraf etmiş, bu nedenle tanık koruma programına alınmış ve mahkemede, iddia makamı adına tanıklık yaptırıldıktan sonra para verilerek yurtdışına kaçması sağlanmıştı. 

Gazete, yurtdışına kaçmasından beridir adı çeşitli suçlara karışan, Andonis Fanieros ve Aleksi Mavromihalis cinayet planında şüpheli addedilen Spillidis’in Yunan polisini de uyuşturucu ticareti ve çocuk pornosu konularında meşgul ettiğini yazdı. Gazete, polisin, Spillidis’in yasadışı faaliyetlere karışmaya bugün de devam ettiğine inanıldığını haberine ekledi.

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