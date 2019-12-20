Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına ‘casusluk’ suçlamasıyla gözaltı

Güney Kıbrıs’ta İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmada çalışan 3 kişi “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındı.

20 Aralık 2019 Cuma 13:01
Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına ‘casusluk’ suçlamasıyla gözaltı

Güney Kıbrıs’ta İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmada çalışan 3 kişi “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındı.

AssociatedPress’in haberine göre, Rum polisi, yüksek teknolojili takip cihazı üreten İsrailli bir firmada çalışan 3 kişiyi, özel iletişim ve kişisel veri yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurdu.

İki erkek ve biri kadın olan sanıkların bugün “suç işlemek adına komplo kurmak” ve “sahte iddialarla kayıt yaptırmak” dahil 13 ayrı suçlama ile mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Polis, firmanın çalışanları tarafından Ada halkını gözetlemek için gelişmiş teknolojiyle donatılmış bir minibüs kullanıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmıştı.

İsrailli şirket ise yanlış bir işlem yaptıklarına dair iddiaları reddederek, istihbarat sistemleri satmadıkları ve kiralamadıklarını, müşterilerine böyle bir hizmet sunmadıklarını kaydetti.

Firma, söz konusu minibüsün Güney Kıbrıs’ta sadece gösteri amaçlı ve saha testleri için yerel makamların bilgisiyle kullanıldığını iddia etti.

brt

Son Güncelleme: 20.12.2019 13:03
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberCasusPolisRum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis İsrail’e gidiyor
Anastasiadis İsrail’e gidiyor
Güney'de korkunç yangın!
Güney'de korkunç yangın!
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim