Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Rum polisinden seri operasyon!

Rum polisinin operasyonlarında 24 saat içerisinde 18 kişi tutuklandı...

01 Haziran 2018 Cuma 11:42
Rum polisinden seri operasyon!

Rum Polisinin, 24 saat içerisinde Baf, Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde yaptığı yeni operasyonlar sonucunda, 18 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Rum Polisinin, örgütlü suçlara karşı sürekli faaliyet içerisinde olduğunu yazan Alithia gazetesi, bir suç örgütünün üyesi olduğu düşünülen 30 yaşındaki Baf sakini bir Rus’un da tutuklananlar arasında bulunmasının, önemli bir gelişme olarak addedildiğini ve bu şahsın 9 ciddi davadan ötürü aranmakta olduğunu belirtti.

Gazete bahse konu kişinin mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini de ekledi.

banner22
Son Güncelleme: 01.06.2018 11:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Politis gazetesi: “Skuridis konusu Maraş için prova”
Politis gazetesi: “Skuridis konusu Maraş için prova”
Yazışmaların yayınlanması AKEL’i ikna etmedi
Yazışmaların yayınlanması AKEL’i ikna etmedi
Nestoros: “Tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşanıyor”
Nestoros: “Tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşanıyor”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim