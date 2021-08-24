Rum Polisinden Tasarruflarında Silah Bulunduran Kişilere İlişkin Endişe

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Polis Müdürü Stelyos Papatheodoru gazeteye yaptığı açıklamada, son günlerde meydana gelen, tasarruflarında silah bulunduran kişilerin silahlarını kaparak bunları kullanma gereği duyması faaliyetleri konusunda endişesini dile getirdi.

Papatheodoru, bu konuya çözüm bulmak için tüm ilgili birimlerle görüşeceklerini ifade etti.

Gazete kısa bir süre önce Yeri’de meydana gelen , 58 yaşındaki adamın av tüfeğiyle komşunu öldürmesi ve oğlunu yaralaması olayını ayrıca Ay.Demet’te geçtiğimiz gün 46 yaşındaki bir kişinin komşusunun evine ve arabasına G 3 askeri tüfekle ateş açması olayını da anımsattı.

Öte yandan Haravgi gazetesi Limasol polisinin, dün aracında bulunduğu esnada av tüfeğiyle havaya ateş açan 44 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazdı.