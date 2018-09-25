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Rum polisine saldıran iki asker tutuklandı

Baf’ta gerçekleşen bir olayda, 18 yaşındaki iki asker, polise saldırdıkları gerekçesiyle tutukladı.

25 Eylül 2018 Salı 15:33
Rum polisine saldıran iki asker tutuklandı

Askerlerin, bazı gençlerle toplanarak, bölgede rahatsızlığa neden olacak şekilde bağırdıklarını ve gürültü yaptıklarını yazan Fileleftheros gazetesi, bölgeye giden polisin kendilerini uyarması üzerine, asker olan gençlerden birinin önce polise küfür ettiğini, ardından da polise saldırdığını kaydetti.

Bunun ardından, asker olan ikinci gencin de polise saldırdığını yazan gazete, polis tarafından tutuklanan iki askerin aleyhlerine dava okunup serbest bırakıldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BAFRum PolisiSaldırıAskerTutuklamaHaberGüney Kıbrıs
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