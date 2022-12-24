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Rum polisinin Bell tipi helikopterleri hem işe yaramaz hem bakımı fazla masraflı

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:01
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Rum polisinin Bell tipi helikopterleri hem işe yaramaz hem bakımı fazla masraflı



Rum polisinin elindeki Bell tipi iki helikopterin hem işe yaramaz hem de bakım masraflarının pahalı olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın dün yayımladığı raporda, 2019’da yapılan bakım-onarım anlaşmasında sadece yıllık rutin bakımı için öngörülen bütçenin 2 milyon 689 bin 75 Euro üzerine çıkıldı. Yapılan anlaşmada, saatlik ve takvimsel bakımlarının dikkate alınmaması nedeniyle helikopterlerden birinin vites kutusunun (gear box) kullanma süresinin planlı uçuş saatleri sınırını aştı.

İkinci Bell 412’nin, kuyruk kısmında sorun saptanması nedeniyle Çekya’da tamire alındığı, şu anda polis tarafından kullanılamadığı kaydedildi.

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