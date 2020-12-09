Rum Sağlık Bakanı ilk aşıların Güney Kıbrıs’a Ocak ayı başlarında geleceğini açıkladı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Güney Kıbrıs’ın tüm AB aşı prosedürlerine katıldığını ve devletin tüm isteyen Kıbrıs vatandaşlarına aşıyı ücretsiz yapmak için tüm gerekli adımları attığını söyledi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Koronavirüs aşılarının ilk bölümünü Ocak ayının başlarında beklediklerini belirtti.

Rum Bakan, zaman çizelgesinin uygulanması durumunda nüfusun önemli bir bölümünün mart ayına kadar aşılanmış olacağını belirtti ve "Şubat ayı sonlarına ya da mart ayı başına kadar 150 bin ile 180 bin kişiye yetecek kadar aşının elimize geçmesini bekliyoruz" dedi.



Bir soru üzerine ise Rum Bakan, nüfusun yüzde 70’i aşılanana kadar aşı sırasında da önlemlerin geçerli olmaya devam edeceği yanıtı verdi ve önlemlerin önümüzdeki üç dört ay daha geçerli olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.



Aşıların yapımında önceliğin huzur evlerindeki yaşlılara verileceğine belirten Bakan aşı planı konusunda daha fazla bilginin önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.