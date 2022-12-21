Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...

Güney Kıbrıs’ta da, tüm Avrupa’da olduğu gibi, virütik hastalıkların arttığı belirtildi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
21 Okunma
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...



Rum Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında açıklama yaptığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde grip, koronavirüs, RSV, soğuk algınlığı gibi hastalıkların çoğaldığını, hastanelerin göğüs hastalıkları, pediatri, patoloji bölümlerinin ise dolup taştığını, hasta kabulünün zorlaştığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı ise yaklaşan noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle vatandaşları uyaran ve tavsiye veren bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı gelecek on beş gün içerisinde yapılacak toplu etkinlikler ve buluşmalara katılacak kişileri enfeksiyonlar konusunda uyararak tedbirli davranmaları tavsiyesinde bulundu.

Son Güncelleme: 21.12.2022 12:32
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAvrupaVirüsKıskaçRSVGripCoronaHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum
Anastasiadis: Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum
Andreas Mavroyannis’in Korona testi pozitif çıktı
Andreas Mavroyannis’in Korona testi pozitif çıktı
Pandemi öncesine göre yüzde 94.5 artış kaydedildi...
Pandemi öncesine göre yüzde 94.5 artış kaydedildi...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim