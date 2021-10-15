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Rum Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, son günlerde Güney Kıbrıs’ta artış gösteren korona vakaları konusunda “endişe yok” açıklamasında bulunduğu belirtildi.

15 Ekim 2021 Cuma 14:04
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Rum Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...
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Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, son günlerde Güney Kıbrıs’ta artış gösteren koronavirüs vakaları konusunda endişe olmadığını bununla birlikte “çanların çaldığını” dile getirerek, bunların bölgede bulunan ve Rum Yönetimi’nin tedavi ettirme yükümlülüğüne sahip olduğu gemi yolcuları, Yunanistan’da Güney Kıbrıs’a giden kişiler ya da ilerleyen günlerde pozitife dönen geçen hafta sonundan vakalarla alakalı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Hacıpandelas, bir soruya karşılık ise, şu an koronavirüs tedavisi görenlerin yüzde 65’inin aşısız olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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