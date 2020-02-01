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Rum Sağlık Bakanlığı: Şüpheli vakanın koronavirüsü olasılığı düşük

01 Şubat 2020 Cumartesi 17:34
Rum Sağlık Bakanlığı: Şüpheli vakanın koronavirüsü olasılığı düşük

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin’den gelen ve koronavirüsü şüphelisi olarak tedavi altına alınan 22 yaşındaki kişinin, koronavirüsü vakası olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsü şüphelisinin, klinik ve laboratuvar incelemeleri açısından çok iyi durumda olduğunu, şu anda ateşinin bulunmadığını açıkladı.

Birim, açıklamasında ayrıca, şüphelinin koronavirüsü vakası olup olmadığına dair ileri tetkik sonuçlarının ise yarın öğleden sonraya kadar hazır olmasının beklendiğini ifade etti.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi üyesi, Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Kostas Konstantinu ise açıklamasında, bahse konu Çinlinin, koronavirüsü taşıması ihtimalinin uzak olduğunu, Çinlinin, dönemsel grip semptomlarına sahip olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 01.02.2020 17:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKoronavirüsüŞüpheli VakaRum Sağlık Bakanlığı
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