Rum Sağlık Bakanlığı yeni 'güvenli ülke' listesini yayınladı

Rum Basınının haberlerine göre, A ve B kategorisi olarak ikiye ayrılan listede Sırbistan daha önce bulunduğu B grubu listesinden riskli ülkeler grubuna indirilirken, son günlerde karantina uygulamasına geri dönen Avustralya da A grubundan B grubuna indirildi.

Bakanlığı yayınladığı listeye göre A grubu ülkeler Avustra, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Estonya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Macaristan, Polanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Kore oldu. Bu ülkelerden gelen yolculardan ülkeye girişlerde herhangi bir belge ya da kişisel karantina istenmiyor.

Listenin B grubunda olan ve ülkeye girişte en fazla 72 saat öncesinde yapılmış PCR testi istenilen ülkeler ise şunlar: Belçika, Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, Hollanda, Romanya, Çekya, Androrra, Monaco, Vatikan, San Marino, Gürcistan, Uruguay ve Avustralya.

Öte yandan bakanlık açıklamasında tüm ülkelerden gelen yolculardan Cyprus Flight Pass (Kıbrıs Uçuş Pas) formunun doldurulmuş olması isteniyor. cyprusflightpass.gov.cy üzerinden gerçekleştirilen on-line başvurusu bulunmayan yolcular 300 avro para cezasına çarptırılırken, ülkeye girişlerine de izin verilmiyor.