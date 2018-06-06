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Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e gidiyor

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:25
Rum Savunma Bakanı Angelidis İsrail’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, resmi bir ziyaret için bugün İsrail’e gideceği belirtildi.

Alithia gazetesi, İsrail’e gidecek Rum Savunma Bakanlığı heyetine başkanlık edecek olan Angelidis’in, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından kabul edileceğini, bunun ardından da iki ülke heyetlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Gazete iki ülke heyetlerinin, ikili ilişkilerle ilgili konular ve bunların güçlendirilmesi yollarını, bölgesel güvenlik meselelerini, Güney Kıbrıs’ın geniş bölgedeki rolünü aynı zamanda Kıbrıs sorununu ele alacaklarını belirtti.

Gazete, Angelidis’in İsrail ziyareti sırasında, Kudüs Patriği Theofilos tarafından kabul edileceğini, aynı zamanda bir dizi başka temasta daha bulunacağını ekledi.
 

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