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Rum Savunma Bakanı Petridis Mısır’da

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Mısır’a yaptığı ziyaret çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ahmed Zeki ile dün bir araya geldi.

06 Temmuz 2021 Salı 10:52
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Rum Savunma Bakanı Petridis Mısır’da

Fileleftheros gazetesi, iki ülke savunma bakanlarının görüşme çerçevesinde, ortak tatbikatların ve eğitimlerin yakın gelecekte gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardığını yazdı.
İki ülke savunma bakanları arasındaki görüşmenin içeriğinin, savunma işbirliğinin ve bölgesel güvenliğin geliştirilmesi olduğunu yazan gazete iki ülkenin, bu iki konu üzerinde yakın işbirliği yaptığını da belirtti. 
Habere göre Rum Savunma Bakanı Petridis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın ilişkilerini derinleştirdiğini ayrıca bölgesel bir forumun oluşturulması için Mısırlı mevkidaşıyla mutabakata vardıklarını söyledi. 
Petridis, bahse konu foruma, uluslararası hukuk, deniz hukukuna destek veren, kendileriyle aynı düşünceye sahip olan diğer ülkelerin de katılabileceğini ifade etti.  
Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçiye  yönelik taziyelerini de sunan Petridis, Rum hükümetinin, bu kişilerin ailelerinin desteklenmesi konusundaki kararlılığını da dile getirdi. 

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Haralambos PetridisRum Savunma Bakanı
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