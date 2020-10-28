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Rum Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı karantinada

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, koronavirüs pozitif olan bir şahısla temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:27
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Rum Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı karantinada

Güney Kıbrıs’ta günlük Koronavirüs vaka sayısının son dönemde üç haneli rakamlarla ifade edilmesi nedeniyle ikinci bir referans hastanesi arayışına girdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 3 bin 589 test sonucunda 181 yeni vaka saptandığına yer verirken, yataklı tedavi gören yeni tip Koronavirüs hastası sayısının dün 31’e yükseldiğini, hastalardan 3’ünün de entübe edildiği bilgisini aktardı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, artan vakalar nedeniyle şu anda referans hastanesi olarak kullanılan Mağusa’daki hastane haricinde, bir referans hastanesi daha aramakta olduğunu yazan gazete, bu amaçla büyük özel hastanelerden birini referans hastanesi yapmak düşüncesinin ağır bastığını, hatta bunun için özel hastanelerle temasa geçildiğini yazdı.

OKULLARDA VE RMMO’DA KULLANILMAK ÜZERE 200 BİN HIZLI TEST

Rum Sağlık Bakanlığı’nın okullarda ve RMMO’da kullanılmak üzere 10 gün içerisinde 50 bin, 25 gün sonra da 150 bin olmak üzere toplam 200 bin antigen rapid (hızlı) test temin edeceği, bunun için ihale sürecinin tamamlandığı ve yüklenici firmayla sözleşme imzaladığı kaydedildi.

PETRİDİS, KARUSOS VE DİMİTRİADİS KARANTİNADA

Haberde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ve Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in, geçen hafta yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan bir şahısla yakın temas ettikleri için karantinaya alındığı bilgisi de verildi.

Rum Haber Ajansı, iki bakan ve müsteşarın Cuma günü Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde buluştuğunu ve testi pozitif çıkan kişinin, aynı toplantıya katılan Karusos’un danışmanı olduğu belirtildi.

Haberde, Karusos ve Dimitriadis’e yapılan testlerin negatif çıktığı, Petridis’in test sonucunun beklendiği, Larnaka’daki merkezde bulunan ve Karusos’un danışmanıyla temas eden diğer personele de test yapıldığı belirtildi.

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