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Rum Savunma Bakanlığı’ndan kıyı gözlem sistemi

Rum Savunma Bakanlığı’nın, bütünlüklü bir kıyı gözlem sistemi faaliyete geçirdiği bildirildi.

19 Eylül 2017 Salı 11:25
Rum Savunma Bakanlığı’ndan kıyı gözlem sistemi

Rum Savunma Bakanlığı’nın, bütünlüklü bir kıyı gözlem sistemi faaliyete geçirdiği bildirildi.

Politis gazetesi “Sahiler, Kara Suları ve MEB’e Göz” başlığıyla verdiği haberinde, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bahse konu sistemin, kıyıdan 25 kilometreye kadar hedefleri saptama ve tanımlandırma amacıyla kıyıya yakın ve Güney Kıbrıs’ın kara suları içerisinde deniz bölgesini gözetleme imkanı sağladığını aktardı.

Sisteme termal kameralar, gece ve gündüz görüşü olan kameralar, 4x4 araçlarda hareketli birimler ve havadan gözlem için insansız hava araçlarının dahil olduğunu kaydeden gazete, alınan görüntülerin aynı anda Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ndeki kontrol merkezlerine ve diğer yerlere aktarıldığını belirtti.

Gazete bakanlığın açıklamasına göre, üç aşamada hayata geçirilip, 17 Mart yılında tamamlanan stratejik bir çalışmanın söz konusu olduğunu kaydetti.

ÇOK ULUSLU TATBİKAT

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Romanya’nın katıldığı çok uluslu tatbikatın dün başladığını yazdı.

Larnaka’da gerçekleştirilen tatbikatın, Avusturya Theresian Askeri Akademisiyle işbirliği içerisinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji’nin (ESDC) Military Erasmus adlı askeri inisiyatifi çerçevesinde yapılmakta olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın İsrail, Mısır ve Lübnan’la imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bölgedeki ülkelerle ikili ve çoklu olmak üzere başka tatbikatlar da yapmasının beklendiği aktarıldı.

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