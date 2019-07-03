 Rum Sayıştay Başkanı'ndan "Taşkent" tepkisi

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, İngilizce yayım yapan “Cyprus Mail” gazetesinin, ilgili haberde, orijinal ismi “Vuno” olan köyün ismini “Taşkent” olarak vermesinin, ceza gerektirebileceğinden söz etti.

Alithia gazetesi “Sayıştay Başkanı Cyprus Mail’i Başsavcılığa Yolluyor-“Vuno” Yerine “Taşkent” Yazdığı İçin Gazeteye Cezai Sorumluluk Görüyor” başlıklı haberinde, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, “Cyprus Mail” gazetesinin, Taşkent bölgesine düşen füzeyle ilgili haberinde, orijinal ismi Yunancada “Vuno” olan bölge için, Türkçe olarak “Taşkent” ismini kullanmasına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Mihailidis, sosyal medya hesabı twitter aracılığıyla bu konudaki düşüncelerini yayımladığı iki mesajla dile getirdi.

Mihailidis, ilk mesajında “söz konusu gazete, sabahtan (pazartesi) itibaren ‘Vuno’ yerine, yasa dışı ismiyle Taşkent’ten bahsediyor. Bununla birlikte iki boyut ortaya çıkıyor: a)71(1)/2013 sayılı yasa temelinde bu cezai suçu teşkil ediyor mu; 2)gazete devlet yardımı alıyor mu. Sayıştay Başkanlığı olarak konuya bakacağız” ifadesini kullandı.

Mihailidis ikinci mesajında ise, Sayıştay Başkanlığı’nın, medyaya yönelik devlet desteğinin verilmesine ilişkin meşruiyetin korunması kriterlerinin benimsenmesine yönelik önerilerini hükümete ileteceğini ifade etti.

Mihailidis cezasi kovuşturma için ise olayın, 6 elektronik yayının kronolojik kaydı için polise yollanacağını ve Hukuk Dairesi’ne havale edileceğini de belirtti.

Gazete haberinde 71(1)/ 2013 sayılı yasanın, coğrafi isimlerin standardizasyonu ile ilgili olduğunu anımsattı.

Gazete konu hakkında Sayıştay Başkanı Mihailidis ile iletişime geçtiklerini ve kendilerine “son attığı tweet’in, Sayıştay Başkanlığı’nın hangi faaliyetleri izleyeceğini ortaya koyduğu” yönünde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre gazete (Alithia) tarafından kendisine soru sorulan Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise “şu aşamada bir yorum yapmayacağını” ifade etti.

Gazete, Cyprus Mail gazetesinin ise dün yayımladığı makaleyle Sayıştay Başkanı’na yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Cyprus Mail yanıtında, “Mihailidis, bu derece rahatsız olmuşsa ve Cyprus Mail’in, Reuters’in yayındaki ismi değiştirmediği için yasayı çiğnediğine inanıyorsa, neden bizi arayıp, bu kasıtsız yanlışı düzeltmemizi söylemedi? Mantıklı bir devlet yetkilisi bunu yapardı. Ancak Mihaildis, bunu yapmak yerine, şahsi twitter hesabı aracılığıyla kamuoyu önüne çıkarak tehdit savurdu” ifadelerini kullandı.

Cyprus Mail ayrıca bunu, basın özgürlüğüne karşı intikam eylemi ve bariz tehdit olarak da nitelendirdi.