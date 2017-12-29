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Rum Sayıştay Mihailidis, Kursumba’nın icraatlarını eleştirdi

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Görüşmeler çerçevesinde federal yasaların hazırlanması kapsamında yapılanlardan memnun değil

29 Aralık 2017 Cuma 13:08
Rum Sayıştay Mihailidis, Kursumba’nın icraatlarını eleştirdi
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Rum Sayıştay Odiseas Mihailids, Rum Hukuk Komiseri Lida Kursumba’nın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler çerçevesinde federal yasaların hazırlanması yönünde yaptığı görevlendirmeler ve bu kapsamda imzalanan anlaşmalara ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Haravgi gazetesinin “Fazla Ücret ve Net Olmayan Görevler” başlıklı haberine göre, Rum Sayıştay Mihailidis, Hukuk Komiseri Kursumba’nın icraatlarını eleştirdiği bir rapor yayımladı.

Habere göre, Mihailids, Hukuk Komiserliği’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler çerçevesinde yasaların hazırlanması için yaptığı anlaşmalarda aşırı yüksek ücretler verdiğinden ve görevlerin belirsiz olduğundan söz etti. 

Biri koordinatör olmak üzere toplam 4 avukattan hizmet alımı yaptığını belirten Mihailids, bu çerçevede yasaların hazırlanması için 282 bin Euro’luk 18 sözleşme, bir avukatın da bu işi koordine etmesi için 300 bin Euro’luk 4 sözleşme imzalandığını kaydetti. 

Raporunda Rum Bakanlar Kurulu kararlarında hizmetlerle ilgili zaman takvimlerinden söz edilse de, imzalanan anlaşmalarda herhangi bir zaman takviminden söz edilmediğine işaret eden Mihailidis, anlaşmalara yüksek ücretler verildiğini belirterek, kamu çıkarlarının gözetilmediğini savundu.

Mihailidis ayrıca anlaşmalarda görevlerin yenilenmemesi ve yetkili kamu ihale makamının yardımının istenmesini önerdi.

Rum Hukuk Komiseri Lida Kursumba ise yaptığı açıklamada, Sayıştayın raporuna ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. 

Rapor yazılırken, Sayıştay ile olan yazışmalarının dikkate alınmadığını belirten Kursumba, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler çerçevesinde federal yasaların düzenlenmesi konusunda ise bu özel yetkinin Rum Yönetimi Başkanı tarafından verildiği ve Rum Bakanlar Kurulu’nun gizli kararı temelinde yerine getirildiğinin göz önünde bulundurulmadığını belirtti. 

İmzalanan anlaşmalarla kamu çıkarlarının gözetilmediği ve yüksek ücretlerin ödendiği noktasında ise Kursumba, yapılan işin hacmi ve karşılaşılan zorluklara işaret etti. 

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