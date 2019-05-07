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Rum seri katilin kurbanlarından Sierra’nın cesedine ulaşılamadı

RMMO subayı Nikos Metaksas’ın işlediği seri cinayet kurbanlarından biri olan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedine hala ulaşılamadığı bildirildi.

07 Mayıs 2019 Salı 13:20
Rum seri katilin kurbanlarından Sierra’nın cesedine ulaşılamadı
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Fileleftheros gazetesi, Metaksas’ın verdiği ifade doğrultusunda, Ksilatu köyündeki Memi gölünde dün, Sonar cihazıyla yapılan aramaların sonuç vermediğini yazdı.

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Gazete, gölün 70 metre derinliğinde olduğunu ve dipteki bitki örtüsü ile çamurun, arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Haberde, Kırmızı Göl’de bugün yeniden arama yapılacağı ve üçüncü valizin bulunması için çaba gösterileceği, ancak havanın rüzgarlı olmasının, gölün suyunu bulanıklaştırdığı ve robot kameranın net görüntü alamayabileceği belirtildi.

Gazete ayrıca, Rum Polisi Genel Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevine yapılacak atamalarla ilgili haberlere de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Seri Cinayet
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