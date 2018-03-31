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Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin “özelleştirilmesi” çalışmaları

Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin “özel devlet şirketi” statüsüne geçirilmesi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:25
Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin “özelleştirilmesi” çalışmaları

Fileleftheros gazetesi, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin, tüm hisseleri devlete ait olacak şekilde özel devlet şirketine dönüştürülmesi konusunda Rum Hava Kontrolörleri ile Hukuk Dairesi arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini yazdı.

Gazete, Rum meclisinin ilgili komitesinde dün yapılan görüşmede, Rum kontrolörlerin, dairenin “özelleştirilmesinin” ardından oluşturulacak söz konusu şirketin iflası, çalışan çıkarması vs gibi konulardaki endişeleri, Hukuk Dairesi’nin de yasa gereği bunların mümkün olduğu görüşünü vermesi konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre, AKEL milletvekili Andreas Fakontis, dairenin özel devlet şirketi haline getirilmesi durumunda, söz konusu şirketin hisselerinin devlet tarafından başkalarına satılabilme tehlikesinin bulunduğunu, bunun da Güney Kıbrıs’ın FIR hattı güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Gazete, taraflar arasında müzakere çerçevesinin tükendiğini, yasa tasarısının görüşülmek üzere Rum meclisine gönderilmesinin beklendiğini vurguladı.

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