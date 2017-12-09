Rum siyasiler seçim öncesi gereksiz buldu

Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno’nun Euro Grubu Başkanlığı’na getirilmesine karşın Euro Grubu Başkanlığı’nı 13 Ocak 2018’e kadar sürdürme kararı bulunan Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem'in, Güney Kıbrıs’ta 2013 Mart ayında uygulanan mevduatların tıraşlanması konusundaki açıklamalarının özellikle Rum başkanlık seçimleri sahnesinde tepkilere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem, DİKO Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis’in sorusu üzerine, Avrupa Parlamentosu Ekonomi Komitesi önünde yaptığı açıklamada, yatay tıraşlamayı Avrupa Merkez Bankası’nın değil Rum Meclisi’nin reddettiğini açıkladı.

RUM SİYASİLER AÇIKLAMAYI YORUMLADI

Rum Hükümeti başta olmak üzere siyasiler bu açıklamayı yorumladı.

Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Euro Grup eski başkanının söylediklerinin, hükümetin çok önce söyledikleri olduğunu belirtti.

Hristodulidis, çok önce söylemiş olduklarını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bağlı olduğu siyasi gruba, Avrupa Halk Partisi’ne ait olmayan, Dijsselbleom’den duymuş olduklarını ve muhalefetin AP üyesinin sorusunu yanıtladığına dikkati çekti.

Rum Yönetimi Başkanı adayı ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un kurmaylığı ise yaptığı açıklamada Dijsselbloem’in tıraşlamayla ilgili söylediklerinin beklenen bir şey olduğunu ve Dijsselbloem’in o dönemde Rum halkına empoze ettiği kararı savunduğunun da açık olduğunu ifade etti.

Stavros Malas’ın kurmaylığı ise açıklamasında bu açıklamaları kimin istediği ve kimlere hizmet ettiğini sordu.

EDEK açıklamasında, bu açıklamaların Mart 2013’te olanların Euro Grubu’nun aynı açıklamalarını ve özellikle Avrupa Komisyonu’nun Mart 2013’te yayımlanan açıklamalarını çürüttüğünü belirtti.

DİSİ ise açıklamasında, Nikolas Papadopulos’un kurmaylığının, Kostas Mavridis aracılığıyla, kötüleme girişiminin söz konusu olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dijsselbleom’in açıklamalarını yorumlayarak Güney Kıbrıs’ta garantili mevduatın bulunmadığını, bu nedenle çöküşün direk olduğunu, meclis tarafından onaylanan tıraşlamanın, ilk önerinin reddilmesinin sonucu olduğunu da anımsattı.

