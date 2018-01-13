Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Rum siyasilerden Anastasiadis’e tepki

Dijsselbloem’un, Güney Kıbrıs’ın ekonomik krizde olduğu dönemde mevduatların tıraşlanmasıyla ilgili ilk önerinin Rum Hükümeti’nden geldiğine dair açıklamalarda bulunması Rum tarafını karıştırdı..

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:15
Rum siyasilerden Anastasiadis’e tepki
banner10

Eurogroup eski Başkanı  Jeroen Dijsselbloem’un, Güney Kıbrıs’ın ekonomik krizde olduğu dönemde mevduatların tıraşlanmasıyla ilgili ilk önerinin Rum Hükümeti’nden geldiğine dair açıklamalarda bulunması Rum tarafında büyük sansasyon yarattı. 

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, Rum Başkanlık seçimlerinde 15 gün kala mevduatların tıraşlanması konusunda karşılıklı “bıçakların çekildiğini” yazdı. 

Gazete Dijsselbloem’un, mevduatların tıraşlanmasına yönelik ilk önerinin Rum Hükümeti’ne ait olduğu şeklindeki açıklamasınınsa ateşi körüklediğini belirtti. 

Habere göre Financial Times’a konuşan Dijsselbloem, tıraşlamaya yönelik ilk planların, 100 bin Euro’dan küçük mevduatlarda da kayıpların olmasını içerdiğini belirterek, bu önlemin, AB’de banka mevduatları garantisini ihlal etmediği konusunda kamu oyunu ikna etmediğini söyledi. 

Dijsselbloem, vergilendirmeyi öneren Rum Hükümeti olsa da, Güney Kıbrıs’taki ekonomik krizdeki gelişmelerden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Gazete bu açıklamaların ardından muhalefet partileri ve Rum Başkanlık adaylarının sorumluluğu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yükleyerek tepkilerini dile getirdiklerini belirtti.

Habere göre Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığı açıklamasında Dijsselbloem’un sözleriyle 100 bin Euro’nun altındaki mevduatlarda da tıraşın olmasına yönelik ilk öneriyi Rum Hükümeti’nin yaptığının anlaşıldığını belirterek, Dijsselbloem’un bundan pişmanlık duyduğunu dile getirdiğini, Anastasiadis’in ise pişman olmadığını söyledi.

Rum Başkanlık adayı Stavros Malas, Anastasiadis’in zamanında, seçilmeden önce tıraşlamayı kabul etmeyeceğini söylediğini anımsattı. Malas, ancak Anastasiadis’in seçildikten 15 gün sonra tıraşlamayı kabul etmekle kalmayıp, Dijsselbloem’un açıklamalarına göre bunu önerenin de kendisi olduğunu belirtti.

Rum Başkanlık adayı Yorgos Lillikas, tıraşı kabul edenin de, bunu onaylayan Milletvekillerinin de suçlu olduğunu söyledi. 

DİSİ ise Anastasiadis’in elde etmeyi başardığı daha ılımlı bir anlaşmayı reddederek, ülkedeki mevduatları daha büyük bir “tıraşlanmaya” götürenlere sorumluluk yükledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu: “’Geri dönmek için adını kullandım’ dedi”
Kiprianu: “’Geri dönmek için adını kullandım’ dedi”
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesi için “her şey hazır”
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesi için “her şey hazır”
Aracında uyuşturucu bulundu
Aracında uyuşturucu bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim