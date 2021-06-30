Rum sondaj programı yeniden başlıyor

Rum Yönetimi’nin tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” ilan ettiği deniz bölgesinde, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır durdurulan sondaj çalışmalarının Kasım-Aralık döneminde yeniden başlayacağı, 10, 6 ve 8 numaralı parseller için istişarelerin sürdüğü haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum meclisi Ticaret ve Enerji komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin sondaj programının 10 numaralı parselde sondaj gemilerinin yeniden faaliyete geçmesi ve daha önce keşfedilen hidrokarbonun ticari olup olmadığının saptanması hedefiyle yılsonunda yeniden devreye sokulacağını açıkladı.

10’ncu parselde sondaj faaliyetinde bulunacak ExxonMobil ile aralarında yoğun istişarelerin devam ettiğini söyleyen Pilidu, sondajı yapacak geminin ait olduğu özel şirket ile kiralama sözleşmesinin imzalandığını, şu anda izinler konusunda çalışma yapıldığını, rutin diye nitelediği bu çalışmada gecikme beklenmediğini kaydetti. Pilidu, ENI-TOTAL konsorsiyumu ile 6 ve 8 numaralı parsellerde mümkün olduğunca çabuk arama sondajlarına başlanması için istişare içerisinde olduklarını da söyledi.

Gazete 10’uncu parseldeki “Glaucus-1” hedefindeki arama sondajının Şubat 2019’da tamamlandığını, deniz tabanının 4 bin 200 metre derinine kadar inilen sondajda 133 metre genişliğinde doğal gaz sütunu keşfedildiğini ve ilgili rezervuarda tahmin edilen toplam doğal gaz miktarının 5 ile 8 trilyon feet (ayak) küp (tfk) olduğunu yazdı.

Haberde, ENI ve TOTAL’in 2018’de 6’ncı parseldeki “Calypso-1” hedefinde, deniz yüzeyinin 3 bin 287 metre derine indikleri bir sondaj yaptğı ve doğal gaz keşfettiği ancak miktarının tahmin edilebilmesi için daha çok jeolojik ve jeofizik inceleme gerektiği kaydedildi. Gazete ön göstergelerin “Calypso-1”de 6 ile 8 trilyon ayak küp (tfk) doğal gaz rezervi olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Haberde 8 numaralı parselin ruhsat sahibinin ENI olduğu ve yapılacak sondajın, bu parseldeki ilk sondaj olacağı da kaydedildi.