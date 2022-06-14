Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Flaş Haber
Bir zam da cipslere!
Kapat

Rum Sözcü'den Çavuşoğlu'na sert tepki!

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, herhangi bir tehdit veya provokasyona boyun eğmeden, Kıbrıs sorununun çözümü için çabaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

14 Haziran 2022 Salı 09:47
195 Okunma
Rum Sözcü'den Çavuşoğlu'na sert tepki!
banner48

Habere göre Pelekanos, Rum Haber Ajansı’na bir açıklama yaparak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün yapmış olduğu açıklamaları yorumladı.

Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının, herhangi bir tehdide ve provokasyona boğun eğmeden, uluslararası hukukun gerektirdiklerini ortaya koyarak Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Marios Pelekanos açıklamasında “karşı tarafın, kışkırtıcı eylemlerini ve tutumunu, aynı zamanda eşit egemen hakların tanınmasına yönelik kabul edilemez taleplerini ortaya koymaya devam edeceklerini” belirtti.

“Karşı tarafın kışkırtıcı tutumu ve davranışı, bu kez de TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun işgal altındaki topraklarımıza yönelik yasa dışı ziyaretiyle devam ediyor” diyen Pelekanos, Rum tarafının, tehdit veya kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Pelekanos, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları, Doruk Anlaşmaları, bugüne kadar sağlanan görüş birlikleri ve AB müktesebatının öngördüğü çözüm yörüngesine dönmesini sağlamak için Kıbrıs Rum tarafının çabaları sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına fayda sağlayacağını ve Kıbrıs’ı yabancı askerler ve çağ dışı garantiler olmaksızın çağdaş bir Avrupa devleti yapacağını” savunan Pelekanos, “Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyini tamamıyla kontrol atına alma yönündeki çabasına Kıbrıs Türklerin büyük bir çoğunluğunun tepki gösterdiğini de gördüklerini” ileri sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddetli fırtına uyarısı!
Şiddetli fırtına uyarısı!
Çavuşoğlu’nun ziyareti Rum basınında
Çavuşoğlu’nun ziyareti Rum basınında
Güney Kıbrıs'ta büyük yangın!
Güney Kıbrıs'ta büyük yangın!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim