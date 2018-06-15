Rum Sözcü Türkiye'nin sondaj hazırlığını yorumladı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramasına hazırlanıldığına dair açıklamaları, Rum basınında “termometre yükseliyor” yorumuyla aktarıldı.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu ve iktidar partisi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’dan açıklama geldi.

“GERİLİM ORTAMINA SÜRÜKLENMEYECEĞİZ”

Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, Prodromu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’deki seçimleri takip ettiklerini belirterek, “yaratılan gerilim ortamına sürüklenmeyeceğiz. Uluslararası Hukuk geçerlidir, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Deniz Hukuku sözleşmesi uyarınca belirlenmiş, tesis edilmiş ve sunulmuş münhasır ekonomik bölgesi (MEB) vardır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın, MEB’deki hakları konusunda AB’den çok açık kararlar olduğunu, ABD ve Rusya gibi büyük ülkelerden karar ve destek bulunduğunu söyleyen Prodromu, “herhangi bir mesele olursa, herhangi bir ihlal veya başka bir şey olursa elimizdeki diplomatik yöntemlerle göğüsleyeceğiz” ifadesini kullandı. Prodromu, önceki deneyimleri nedeniyle, açıklamak istemedikleri bir takım tepki planları oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

“SEÇİM SONRASI, SONDAJ ÖNCESİ”

Haravgi’ye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Ann Dohergy ile görüştükten sonra, Türkiye’nin ExxonMobil’in 10’uncu parseldeki sondaj programlarını engellemeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Doherty ile Kıbrıs sorunu ve enerji konularını görüşen Neofitu, Türkiye’deki seçimlerden sonra ve ExxonMobil’in sondaj programına başlamasından önceki zaman diliminin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönündeki çalışmalar için uygun, Guterres Çerçevesi’nin de diyaloğun yeniden başlaması için çok iyi bir zemin olduğu görüşünü ortaya koydu.