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Rum Sözcü: ‘Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok’

15 Aralık 2019 Pazar 18:06
Rum Sözcü: ‘Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok’

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’yle sıcak çatışma olasılığı bulunduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Yunanistan’la ilişkiler konularına değindi.

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin KKTC’deki seçimlerin sonrasına bırakıldığı ve Rum hükümetinin planlarının ne olduğu şeklindeki bir soruya Kusios, Kıbrıs Rum tarafının istekli olmasına karşın Türk tarafının gelişmeleri KKTC’deki seçimleri bahane ederek dondurduğu iddiasında bulundu.

Kendilerinin sürecin hemen başlamasından yana olduğunu savunan Kusios, “Diğer tarafın müzakerelere gelmekteki isteksizliğini, hatta müzakerelere hazırlık yapılması yönündeki isteksizliğini gördünüz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma sonrasında oluşan gergin ortama ilişkin bir soruya karşılık ise Kusios, durumun endişe verici olduğu ancak sıcak bir olay yaşanmasını beklemedikleri yanıtını verdi.

Kusios söyleşisinde, Yunanistan’ın, Lahey Adalet Divanı’na başvuru yapılacağından haberi olmadığı yönünde Yunan medyasından çıkan haberler ve Yunanistan’la ilişkilere dair sorulara da yanıt verdi.

Yunan ve Rum hükümetlerinin, bakanlarının ve diğer tüm birimlerinin tam bir iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Kusios, Yunanistan’la ilişkilerine gölge düşürmeye çalışanların hayal kırıklığı yaşayacaklarını da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Kiriakos KusiosTürkiyeçatışmaKıbrıs SorunuGüney KıbrısHaberKıbrıs
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Serkan Mersin 2019-12-15 18:59:31

Valla gülesim geldi sen kim sıcak catısma kim türkiyeyle bu lafı bile agzıma almak yakışmamış senin o kralın varya Yunanistan o bile agzına böyle bir kelime alırken destur cekiyor senin etin ne budun ne sıcak çatışma olmaz dıyorsun en sonunda Kıbrıs'ı terkedeceksiniz bu gidişle akıllı durmazsanız

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