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Rum sözcüsü tepkileri maksatlı buldu

Larnaka’daki Tuzla Camii’ne Bizans bayrağı asılmasına KKTC’den ve Türkiye’den gelen tepkilere karşılık Rum Sözcü Nikos Kusios “böyle bir olaya aşırı önem veriliyor” dedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:43
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Rum sözcüsü tepkileri maksatlı buldu

Larnaka’daki Tuzla Camii’ne Bizans bayrağı asılmasına KKTC’den ve Türkiye’den gelen tepkilere karşılık Rum Sözcü Nikos Kusios “böyle bir olaya aşırı önem veriliyor” dedi.


Politis, Limasol’daki Köprülü Camii’ne geçen hafta yapılan saldırının ardından dün de Larnaka’da Hami Bey Sokak’taki Tuzla Camii’ne saldırıda bulunulduğuna dikkat çekti.


Gazeteye göre Kusios dün Alpha TV’ye yaptığı açıklamada, camiye Bizans bayrağı asılması olayının Rum polisi tarafından araştırılmakta olduğunu belirterek, olayı kınamasına rağmen KKTC’nin ve Türkiye’nin (yapılan tepki açıklamaları nedeniyle) bu olaya verdiği önemi “aşırı” buldu. 
Kusios, KKTC’de “Hristiyanlığın birçok kutsal alanının yağmalandığını”, KKTC ve Türkiye yetkililerinin, “birçok kilisede ne olduğunu iyi bilmelerine rağmen aynı hassasiyeti göstermediklerini” öne sürdü. 


Kusios, gerek KKTC’den gerek Türkiye’den gelen tepkilerin “maksatlı” ve “Türkiye’nin, küçük olayları büyütme çerçevesinde olduğu” iddiasında bulundu ve Türkiye’yi de “Doğu Akdeniz’de korsanlık yapmak ve bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmakla” suçladı.


Gazete, Tuzla Camii’ne yapılan saldırının KKTC ve Türkiye yetkililerinin “gözünden kaçmadığına” da işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik’in ilgili açıklamalarından alıntılar aktardı. 


Gazete, haberi “Kıbrıslı Türkler ve Ankara Yine Tepki Gösterdi… Larnaka’da Camiye Bizans Bayrağı Konması Gereksiz Karışıklık Yarattı”  başlığıyla aktarırken diğer gazeteler şu başlıkları kullandı:
Altihia “Camiye Bizans Bayrağı Astılar… Bu Sefer Larnaka’da Yeni Olay” 
Fileleftheros “Camiye Bizans Bayrağı Koydular”
Haravgi “Gruplar Tahriklerden Bir Şey Bekliyor” 

Anahtar Kelimeler:
Tuzla CamiiSaldırıırkçılıkGüney Kıbrıs
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dervis 2020-06-08 11:35:32

bunda anlamayacak ne var..guneyde biraktiklarimiz hala daha bizim. ama kuzeyde aldiklarimiz da bizim. denizlerdeki gaz bizim. soludugunuz hava bile bizim. hatta siz en iyisi hepsini birakin yunanistan'a kacin..

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Dogrucu 2020-06-08 11:09:46

Sayin Kusios, Eger siz bu olayin neden bu kadar hassas oldugunu anlamiyorsaniz Kibris tarihinden, gecmisinden hicbir haberiniz yok demektir. Acil olarak bu isi bilen anlayan birilerine devretmenizi tavsiye ederim.

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